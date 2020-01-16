Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила свою дочь Диану Дэвис с днем рождения. Сегодня, 16 января, спортсменке исполняется 17 лет.

На своей странице в «Инстаграме» Тутберидзе опубликовала пост с поздравлением. «С днем рождения Диша! Милая моя, никого дороже нет в мире у меня», — написала тренер.

Напомним, на данный момент Диана Дэвис живет и тренируется в Америке. Вместе с дочерью Тутберидзе провела новогодние каникулы в Майами.

Дэвис выступает в танцах на льду в дуэте с Глебом Смолкиным. В нынешнем сезоне спортсмены переехали в США, чтобы тренироваться под руководством Игоря Шпильбанда. Фигуристы принимали участие в юниорской серии Гран-при и вышли в финал, где заняли шестое место.