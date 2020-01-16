Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева рассказала о своих первых шагах в фигурном катании.

На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала пост, в котором описала начало своей карьеры. По словам Элизабет, её отдали в секцию фигурного катания вслед за братом Тимуром. Спортсменка подчеркнула, что начала занимать спортом для здоровья, так как в детстве часто болела.

«Но сначала меня брать не хотели, я была немного пухлой, а в России не очень хотят брать пухлых детей в фигурное катание», — написала Турсынбаева.

Напомним, на данный момент Элизабет тренируется в Москве в группе Этери Тутберидзе. В прошлом сезоне она показала лучший результат в карьере, завоевав серебро на чемпионате мира. Турсынбаева стала первой фигуристкой, исполнившей четверной сальхов на соревнованиях.

В нынешнем сезоне Элизабет не выступала из-за травмы спины.