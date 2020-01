View this post on Instagram

КАК Я НАЧАЛА КАТАТЬСЯ. HOW I STARTED SKATING. Моя мама проходила мимо стадиона "Москвич" и увидела как маленькие дети занимаются и прыгают на скакалках. Она подошла к тренеру Страховой И.Б., и спросила каким видом спорта они занимаются, и узнав что дети занимаются фигурным катанием, отдала моего брата Тимура. Он был фактурный, красивый, в общем идеален для фигурного катания) Меня отдали через два года, по стопам брата, но меня скорее для здоровья, так как я часто болела. Но сначала меня брать не хотели, я была немного пухлой, а в России не очень хотят брать пухлых детей в фигурное катание. Но меня взяли, так как мой брат катался там. My mom was walking by the stadium "Moskvich" and saw little kids jumping on the rope. She asked the coach what sport are they doing. When she knew they were figure skaters, she decided that my brother should skate. He was handsome and perfect for figure skating:) I started skating two years after that. But I was skating fore health since I was getting sick all the time so easily. At first they didn't want to take me because I was a little chubby. In Russia coaches don't like to take chubby children. But they still took me because my brother was skating there.