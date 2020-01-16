Капитан молодежной сборной России по хоккею Григорий Денисенко прокомментировал свое удаление в финале молодежного чемпионата мира 2020 года.

«Посоветовал бы пересмотреть тот момент внимательнее. Если бы я не сыграл сломанной клюшкой, то у канадца был шанс убежать на пустые ворота», — заявил Денисенко, слова которого приводит Sport24.

Игрок подчеркнул, что принял решение буквально за мгновение. Он попытался помешать канадцу, чтобы у России осталась надежда сравнять счет. «При 3:5 ее бы точно не было», — пояснил Денисенко.

Спортсмен добавил, что получил много поздравлений с хорошей игрой, несмотря на поражение в финале. При этом Денисенко признал, что и негативных комментариев было достаточно.

«В любом случае отдельно хочется поблагодарить всех болельщиков за поддержку», — сказал хоккеист.