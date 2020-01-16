Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров оценил готовность команды к спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Белозеров оценил состояние всех спортсменов как удовлетворительное, но обратил внимание на то, что у Александра Логинова по-прежнему болит локоть.

«Проблема есть, но убрать ее нет возможности на данный момент, Александр может бороться за медали» – сказал Белозеров, слова которого приводит «Матч ТВ».

Спринт состоится сегодня, 16 января, и начнется в 16:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.

Помимо Логинова, в составе сборной России выступят Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Карим Халили, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.