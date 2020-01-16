Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением о своем бывшем одноклубнике Александре Головине, который на данный момент выступает за «Монако».

Дзагоев признался, что давно не общался с Головиным, однако знает, что у него всё складывается в «Монако». По мнению Дзагоева, футболист уехал в Европу в правильном возрасте.

Также полузащитник армейцев выразил уверенность в том, что Головин принял правильное решение, выбрав «Монако», а не «Челси». Во французском клубе россиянин получил возможность играть, в Лондоне же ее могло не быть, пояснил Дзагоев.

«А вот сейчас Голове было бы здорово в Лондон переехать — многие ушли из «Челси», там в основном играют молодые. Но, считаю, тогда он сделал правильный выбор», — сказал Дзагоев, слова которого приводит «Спорт-экспресс».

Напомним, в текущем сезоне Головин принял участие в 18 матчах чемпионата Франции, забил три гола и сделал три результативных паса.