Российский биатлонист Дмитрий Малышко отреагировал на слова старшего тренера мужской команды Сергея Белозерова о том, что он два раза похоронил эстафету. Спортсмен не попал в состав сборной России на январские этапы Кубка мира.

Малышко заявил, что не снимает с себя вины за неудачное выступление в эстафете. «Но ещё в Эстерсунде я попросил не ставить меня на второй этап, потому что я никогда его не бегал. Это в любом случае не мой этап – мне на эту просьбу ничего не ответили», — сказал спортсмен, слова которого приводит Sport24.

Он объяснил, что будучи опытным спортсменом, должен работать на любом этапе, однако тренеры создали дополнительный груз. Малышко напомнил, что Эстерсунде норвежцы также зашли на штрафные круги, но попали на подиум, аналогичная ситуация была и в Хохфильцене. В Оберхофе французы, немцы и норвежцы бежали штрафные круги, но оказались в медалях.

«Наша команда в Оберхофе не заходила – и всё равно без медалей. Когда Белозёров говорит, что я похоронил эстафеты, для меня это выглядит как слив спортсмена», — добавил Малышко.

Напомним, спортсмен по собственному желанию отказался от выступления на «Ижевской винтовке», поэтому не попал на Кубок IBU.