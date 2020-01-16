Ирландский боец Конор Макгрегор попытался в очередной раз зацепить российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Отвечая на вопрос о возможном сопернике на следующий бой, Макгрегор отметил Камару Усмана, но добавил, что считает его скучным из-за сходства с Нурмагомедовым.

«Я бы хотел, чтобы следующим соперником был Хорхе Масвидаль. У нас получился бы отличный бой, у нас интересный стиль. Может быть, ещё Камару Усман, но он очень похож на Хабиба, а это скучно», — заявил Конор во время пресс-конференции перед поединком с Дональдом Серроне.

Напомним, Макгрегор и Серроне встретятся в октагоне в рамках турнира UFC 246, который будет проходить в Лас-Вегасе. Бой состоися в субботу, 18 января. Конор не принимал участие в поединках с октября 2018-го года, когда проиграл Хабибу в титульном бою.