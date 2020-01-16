Вместе с остальными членами правительства министерский портфель оставил министр спорта РФ Павел Колобков. Кто придет ему на смену? Пожалуй, это должен быть человек с идеальной медийной репутацией. Nevasport предлагает варианты.

Сергей Галицкий

Владелец «Краснодара» подтвердил свои личные и профессиональные качества и словом, и делом. Выстроил прибыльный бизнес, а затем с нуля создал мощный футбольный клуб, обеспечив его шикарной инфраструктурой. Правда, от такой должности Галицкий наверняка откажется — ему намного милее и спокойнее наблюдать, как растут его мальчишки в Краснодаре.

Марат Сафин

Сафину нет равных в искусстве общения с людьми — Марат договорится с каждым человеком из мира спорта. Качество, которое точно пригодится в министерстве. К тому же, суперзвезда российского тенниса знает, как построить здоровую философскую роль в треугольнике спортсмен-тренер-родитель. А значит способен внедрить верные инициативы в детско-юношеский спорт. Также Сафин имеет отличное чувство юмора и опыт в политике. Идеальный кандидат.

Андрей Кириленко

Кириленко всегда считался одним из самых думающих спортсменов, а его огромный опыт жизни в США позволит перенять лучшие американские инициативы. Впрочем, Кириленко занят, находясь на самом высоком посту в российском баскетболе, да и близкое отношение к американской культуре могут сосчитать за препятствие.

Николай Валуев

Валуев очень давно работает депутатом, к тому же сам из Питера. Ну и, конечно, министр спорта Николай Валуев — хороший источник внешнего страха. Серьезный удар по зарубежным коллегам в переговорных процессах — жесткий внешне, но мягкий внутри. Правда, в последнее время барахлит здоровье, для такой стрессовой должности это проблема.

Вячеслав Фетисов

Фетисов — один из самых очевидных кандидатов с точки зрения власти. Бывший хоккеист уже находился на аналогичной должности с 2004 по 2008 года. Вскоре роль руководителя Россспорта была упразднена, после чего позицию министра занял Виталий Мутко. Возможно Вячеславу Александровичу возвращаться к прежнему этапу уже не с руки.

Дмитрий Губерниев

Как комментатор Губерниев успел многих разочаровать. Возможно стоит поменять деятельность? В патриотизме, энергичности, в умении объяснить свою позицию Дмитрию не занимать. Может, пришло время перейти от слов к делу? Решить проблемы в своем любимом биатлоне, где уже 10 лет России безжалостно стагнирует.