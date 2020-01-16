Продюсер Яна Рудковская в очередной раз обратилась к постановщику ледовых шоу Илье Авербуху по поводу композиции Димы Билана «Держи», использование которой якобы нарушило авторские права.

В шоу Авербуха «15 лет успеха», которое транслировалось на Первом канале, один из номеров в исполнении Вахтанга Мурванидзе был поставлен на песню Билана. Рудковская заявила, что Авербух нарушил авторские права, что может караться штрафом в размере пяти миллионов рублей.

Авербух сделал ответное заявление, в котором сообщил, что использование песни «Держи» было осуществлено «в рамках заключенного лицензионного договора с Общероссийской общественной организацией «Российское Авторское общество».

Сегодня в телеграм-канале Рудковской появился новый пост на эту тему. «РАО управляет публичными авторскими правами – к ним вопросов как не было, так и нет, — написала Рудковская. — Вы реально, что ли, до сих пор не въехали в тему содеянного?»

Она пояснила, что фонограмма, использованная в шоу Авербуха, сильно отличалась от оригинала песни Билана, что и стало нарушением права.