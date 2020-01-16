Российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинальном матче турнира категории АТР 250 в Аделаиде (Австралия). Игра состоится сегодня, 17 января, начало запланировано на 12:15 по московскому времени.

Четвертьфинальная стадия состоялась накануне. Рублёв встречался с представителем Великобритании Дэниелем Эвансом и одержал победу в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 6:3. Ранее он выбил из борьбы американца Сэма Куэрри, потратив на это всего 56 минут. В первом круге россиянин не выступал, так как получил третий номер посева.

Оже-Альссим также пропускал первый круг. В стартовом поединке он австралийца Джеймса Дакворта, затем справился с его соотечественником Алексом Болтом.