Бывший полузащитник «Кайрата» Бауыржан Исламхан, ныне пребывающий в статусе свободного агента, может стать игроком чемпионата России.

Как сообщает Vesti.kz, 26-летний футболист отправился в расположение петербургского «Зенита». Исламхан должен прибыть на сбор «сине-бело-голубых» в Катар, где пройдет просмотр.

Исламхан начинал свою карьеру в «Таразе», затем перебрался в «Кубань», но не сыграл ни одного матча в составе российского клуба. В 2013-м году на правах аренды он перешел в «Астану», а с 2014 года выступал за «Кайрат». По истечении контракта он покинул клуб и стал свободным агентом.

В текущем сезоне он принял участие в 22 матчах чемпионата Казахстана, забил семь голов и получил два предупреждения.

С 2012 года футболист вызывается в национальную сборную Казахстана.