Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил состояние Александра Логинова, который испытывает проблемы с локтем.

«Резкой боли у него нет в локте, но неприятность, как он говорит, есть. Будет бежать. Сильных ощущений пока нет, но главное, чтобы у него боль не усилилась во время гонки», — сказал Хованцев, слова которого приводит РИА Новости.

Специалист отметил, что в Рупольдинге подход к стрельбищу проще, чем в Оберхофе. Однако для спортсменов, которые быстро восстанавливаются, это может стать проблемой. Хованцев пояснил, что из-за возросшего ударного объема крови может возникнуть колебание оружия.

Напомним, сегодня, 16 января, на пятом этапе Кубка мира состоится мужской спринт. Помимо Логинова, за Россию побегут Матвей Елиссев, Евгений Гараничев, Карим Халили, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов. Прямая трансляция будет доступна здесь.