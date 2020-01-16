В Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур Арена» состоится матч 20-го тура Евролиги между «Зенитом» и испанской «Валенсией». Матч будет проходить сегодня, 17 января, и начнется в 20:00 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея 18 очков после 19 матчей. В дебютном для себя сезоне Евролиги команда Джоана Плазы выиграла пока всего шесть матчей. Однако петербуржцам удалось прервать неудачную серию, одержав две победы подряд. Сначала «сине-бело-голубые» на выезде обыграли подмосковные «Химки», затем дома одолели «Басконию».

«Валенсия» идет на девятом месте таблицы, имея 27 очков. В предыдущем матче испанцы также справились с «Химками», но до этого уступили греческому «Олимпиакосу».

В составе «Зенита» на паркет не выйдет Дмитрий Хвостов, получивший травму голеностопа на тренировке.