Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оценил выступление женской сборной России в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, занявшая 36-е место.

«Результаты вчерашнего женского спринта – это катастрофа, которая не может быть списана исключительно на подготовку инвентаря», — написал Тихонов у себя на сайте.

По мнению специалиста, проблема кроется в том, что спортсменки не умеют восстанавливаться. Он раскритиковал систему работы, которую использует тренер Виталий Норицын.

Тихонов также обратился к комментатору Дмитрию Губерниеву и призвал не брать интервью у спортсменов, проваливших гонки. «Девчонки мертвые, посмотрите на их лица на экране и пожалейте их», – написал Тихонов.