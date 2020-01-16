Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе опровергла участие Сергея Устюгова в «Гонке Легкова», из-за которой он мог бы пропустить североамериканские этапы Кубка мира.

«Такого не может быть!» – заявила Вяльбе, слова которой приводит Sport24.

Напомним, «Гонка Легкова» будет проходить в подмосковном Пересвете 14 и 15 марта. В то же время в Канаде и США в рамках Кубка мира будет проводиться спринт-тур. Ранее Устюгов заявил, что у него нет канадской визы, поэтому он не может гарантировать участие в соревнованиях.

Вяльбе отреагировала на его высказывание и сообщила, что визы будут сделаны всем спортсменам, которые должны выступить в Северной Америке.

Ранее сообщалось, что Устюгов пропустит ближайший этап Кубка мира в чешском Нове Место.