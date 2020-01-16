Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров подал в отставку после неудачного выступления команды на чемпионате Европы.

Россияне проиграли все три матча на групповом этапе и не вышли в стадию плей-офф. Таким образом, команда лишилась шансов на завоевание олимпийской путевки в Токио-2020. Сборная России пропустит третью Олимпиаду подряд.

О желании оставить свой пост Кокшаров сообщил лично президенту ФГР Сергею Шишкареву.

«Не могу оставаться у руля сборной, так как не выполнил задачу, хотя всей душой хотел исправить ситуацию. Желаю команде больших побед в будущем, уверен, они обязательно придут», — сказал Кокшаров.

Шишкарев согласился с тем, что россияне показали неудовлетворительное выступление на чемпионате Европы. Специалист поблагодарил Кокшарова за мужество признать свои ошибки.