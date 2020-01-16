Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф призналась, что её мотивируют успехи соотечественницы лыжницы Терезы Йохауг.

«Я большая фанатка Терезы Йохауг», — сказала Экхофф, слова которой приводит «Матч ТВ». Норвежка назвала лыжницу идолом и сравнила с экс-биатлонистом Эмилем Хегле Свендсеном.

«То, как она тренируется, её психология – я всегда смотрю лыжные гонки, чтобы получить дозу мотивации», — добавила Экхофф.

Напомним, вчера, 15 января, Экхофф одержала победу в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Спортсменка вышла на первое место в общем зачете, опередив итальянку Доротею Вирер. Завтра она примет участие в эстафете.