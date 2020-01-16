Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подтвердила, что будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию на Первом канале.

«Да, буду», — сказала спортсменка, слова которой приводит РИА Новости.

Напомним, Туктамышева не смогла отобраться в состав российской команды на чемпионат Европы. Сборная формировалась по итогам чемпионата России, который состоялся в Красноярске в конце декабря минувшего года. В команду попали три воспитанницы Этери Тутберидзе — Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. Туктамышева заняла четвертое место и стала первой запасной.

Чемпионат Европы будет проходить в австрийском Граце в период с 22 по 26 января.

Ранее почетный президент ФФККР Валентин Писеев выразил уверенность в том, что одна из учениц Тутберидзе одержит победу на турнире. Он подчеркнул, что нельзя предугадать заранее, кто из них выиграет.