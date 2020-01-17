Российская теннисистка Вероника Кудерметова встретится с представительницей Китая Чжан Шуай в полуфинале турнира в Хобарте (Австралия). Игра состоится сегодня, 17 января, и начнется не ранее 8:30 по московскому времени.

Кудерметова получила день отдыха, так как прошла в полуфинал без борьбы. В четвертьфинале она должна была сыграть с Гарбинье Мугурусой, однако испанка снялась с матча.

Ранее Кудерметова встречалась с австралийкой Самантой Стосур, получившей «уайлд-кард» от организаторов и одержала победу. На стадии 1/8 финала россиянка обыграла Кэтрин Кэртан Беллис, которая является 838 ракеткой мира.

Чжан Шуай на пути к полуфиналу выбила из борьбы бельгийку Кирстен Флипкенс и украинку Катерину Козлову.