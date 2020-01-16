Бывший нападающий СКА и форвард «Монреаля» Илья Ковальчук рассказал о ситуации, которая сложилась у него в «Лос-Анджелесе». По словам игрока, она была непростой. Все дело в той роли, которая была отведена хоккеисту. Она для него привычна — игрок низших звеньев.

Тяжело было сохранять уверенность в той ситуации?

«Я бесполезен, когда играю по 7-10 минут за вечер. Некоторые парни привыкли к этому, и они отлично справляются, поэтому они в лиге. Но я привык к другой роли и другой игре. Так что было сложно», — сказал Ковальчук.

Ковальчук отметил, что работал дополнительно и очень усердно, чтобы быть уверенным в том, что когда у него будет возможность играть больше времени, он сможет это сделать.

Напомним, что в декабре, хоккеист прошел через процедуру драфта отказов «Кингз», после чего стал неограниченно свободным агентом, а затем подписал контракт с «Монреалем».