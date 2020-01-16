СКА начал матч против «Йокерита» в Петербурге

В Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги начался матч между местным СКА и финским «Йокеритом».

Встреча, которая проходит в Ледовом дворце, началась в 19:30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

После 48 матчей СКА идет на втором месте турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе 67 очков. «Йокерит» провел 47 игр, в которых набрал 65 очков, команда располагается на четвертой строчке Запада.

Два предыдущих матча с участием СКА завершились в пользу армейцев. Сначала петербуржцы на своей арене одолели московское «Динамо», затем — рижское. Сегодня в составе армейцев точно не сыграют Антон Бурдасов и Александр Барабанов.