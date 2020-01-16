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  • 20:52,  16 января 2020
СКА
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СКА начал матч против «Йокерита» в Петербурге

Артем Зуб, СКА
Артем Зуб, СКА. Фото: Nevasport/Любовь Трофименко

В Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги начался матч между местным СКА и финским «Йокеритом».

Встреча, которая проходит в Ледовом дворце, началась в 19:30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

После 48 матчей СКА идет на втором месте турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе 67 очков. «Йокерит» провел 47 игр, в которых набрал 65 очков, команда располагается на четвертой строчке Запада.

Два предыдущих матча с участием СКА завершились в пользу армейцев. Сначала петербуржцы на своей арене одолели московское «Динамо», затем — рижское. Сегодня в составе армейцев точно не сыграют Антон Бурдасов и Александр Барабанов.

«Йокерит» в прошлом матче на выезде обыграл подмосковный «Витязь», до этого дома уступил «Северстали».

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