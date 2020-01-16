В немецком Рупольдинге стартовала мужская спринтерская гонка, которая проходит в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Спортсмены ушли на дистанцию в 16:30 по московскому времени, им предстоит преодолеть 10 километров с двумя огневыми рубежами: сначала из положения лёжа, затем — стоя. За каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга.

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В составе сборной России на старт вышли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Карим Халили и Эдуард Латыпов. В таком же составе команда выступала и на предыдущем этапе Кубка мира, который проходил в Оберхофе. Россияне выступили неудачно и не завоевали ни одной награды.

Отметим, результаты спринта повлияют на формирование стартового листа на гонку преследования, которая будет закрывать этап.