Бывший тренер «Зенита» Виллаш-Боаш подверг критике руководство «Марселя». Все из-за решения руководства, которое внедрило в клуб агента Пол Олтдриджа, чтобы тот попытался продать игроков в АПЛ.

Когда Боаш узнал об этом решении, португалец заявли, что руководители должны были посоветоваться с тренером, поскольку дело касается состава команды и выполнения поставленных целей тренеру в сезоне.

Виллаш-Боаш отметил, что понимается, что экономические принципы клубы находятся выше спортивных, но отмечает, что игроков помогает продавать клубам дороже спортивные результаты.

Отмечается, что будущее Виллаш-Боаша теперь под вопросом. Его работа в «Марселе» тесно связано с нахождением в клубе спортивного директора Субиасарреты, а положение того в клубе также не явно в связи с приходом в «Марсель» Олдриджа.