Вице-президент UFC в России Андрей Громковский отреагировал на скандальный проморолик телеканала «Рен ТВ» к турниру UFC 246.

По словам Громковского, для UFC самое важное — это бойцы организации и отношение к ним, поэтому в промоушене негативно относятся к проявлению неуважения к спортсменам.

«Мы разбираемся в этой ситуации. Пока от дальнейших комментариев воздержусь», — сказал Громковский, слова которого приводит «RT на русском».

Ранее по телеканалу «Рен ТВ» был показан проморолик к поединку Конора Макгрегора и Дональда Серроне, в котором ирландского бойца диктор за кадром назвал «пижоном», «сказочным балаболом», а также заявил, что в бое с Хабибом Макгрегор опозорился. Спустя некоторое время ролик был удален.