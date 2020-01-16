Бразильский нападающий итальянского «Удинезе» Фелипе Визеу стал футболистом грозненского «Ахмата».

Об этом сообщает официальный сайт грозненцев. Отмечается, что 22-летний форвард взят у удинцев в аренду до конца 2020 года.

«Ахмат» был не единственным вариантом Визеу, он мог продолжить карьеру в «Атлетико Паранаэнсе» и играть в аренде в этом клубе, но сделка не состоялась из-за новых предложений из России. Помимо грозненцев, на бразильского нападающего претендовал московский ЦСКА.

Сегодня, 16 января, «Ахмат» подписал контракт с бразильским нападающим Филипе Визеу. Форвард, права на которого принадлежат итальянскому «Удинезе», переходит в наш клуб на правах аренды до конца декабря 2020 года. pic.twitter.com/7JPQBtHD4B — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) January 16, 2020

В текущем сезоне Фелипе Визеу выступал в «Гремио» на правах аренды, отыграл семь встреч и забил два гола.

Ранее сообщалось, что Владимир Ильин перешел из екатеринбургского «Урала» в грозненский «Ахмат». Клуб подписал с Ильиным соглашение на три с половиной года.