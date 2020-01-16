Шведский полузащитник «Юргордена» Йеспер Чельстрем может стать футболистом «Сочи».

Об этом сообщает «Матч ТВ». По информации источника, игрок попал в сферу интересов клуба, его кандидатура в данный момент обсуждается, но предложение «Юргордену» пока не сделано.

Отметим, в прошлом сезоне 22-летний опорный полузащитник провел в составе своего клуба 28 встреч в чемпионате Швеции, отметился двумя забитыми голами и отдал столько же результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович может стать футболистом «Сочи». Новый наставник южан Владимир Федотов заинтересован в услугах форварда, с которым знаком по работе в «Оренбурге». Отмечается, что клубы уже ведут переговоры.