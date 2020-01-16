Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов снова дал отзыв на работу Дмитрия Губерниева, работавшего на женскуой спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). В этот раз комментирий Тихонова вышел более позитивный.

Тихонова отметил, что комментарии были намного более умеренными.

«Дима, уже лучше, ещё чуть поспокойнее, и если прекратите интервью после финиша с провалившими гонку спортсменами, то будет вообще всё здорово», — сказал Тихонова на своем официальном сайте.

Тихонова призвал Губерниева комментировать толь кто, что необходимо, поскольку многословие не является, по мнению Тихонова, козырем Губерниева.

Ранее Тихонов негативно отзывался о работе Губерниева, сказав, что скороего его «аккуратно уберут».