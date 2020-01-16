В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги пекинский «Куньлунь Ред Стар» дома одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 3:1.

В составе хозяев по шайбе забросили Адам Кракнелл на 36-й минуте, Тревор Мерфи с передач Тайлера Вонга и Спенсера Фу на 37-й минуте и Жильбер Брюле в пустые ворота с передачи Джейка Челиоса на последней минуте встречи.

У гостей единственный гол забил Михаил Глухов в большинстве с передач Джастина Азеведо и Мэтта Фрэттина на 8-й минуте.

После 47 матчей команда Дмитрия Квартальнова идет на первом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 68 очков. Подопечные Курта Фрэйзера занимают седьмую строчку на Западе с 53 баллами, проведя на четыре встречи больше.