Стала известна дата начала сезона российской премьер-лиги-2020/21.

Как сообщает Sport24, старт нового сезона запланирован на 26 июля. Отмечается, что сезон начнется в эту дату, если не случится реформа по увеличению количества участников чемпионата. Также сообщается, что не все матчи первого тура обязательно пройдут 26-го числа. Некоторые из них могут состояться на день или на два дня раньше.

Известно, что проект нового календаря обсуждали представители клубов российской премьер-лиги на общем собрании 16 января. Помимо данного вопроса, в повестке значилось обсуждение реформы Кубка России и молодежных первенств.

В данный момент на первом месте в чемпионате России идет «Зенит», который после 19 матчей оторвался от второго места на десять очков.