Тренерский штаб сборной России по баскетболу назвал расширенный состав команды на отборочные матчи Евробаскета-2021.

В команду приглашены 11 защитников, среди них Евгений Бабурин из «Нижнего Новгорода», Максим Григорьев из «Пармы», Вячеслав Зайцев из «Химок», Денис Захаров из «Енисея», Дмитрий Кулагин из «Локомотива-Кубани», Михаил Кулагин из ЦСКА, Григорий Мотовилов из «Локомотива-Кубани», Андрей Сопин из МБА, Виталий Фридзон из «Локомотив-Кубань», Дмитрий Хвостов из «Зенита» и Алексей Швед из «Химок».

Также команде помогут девять форвардов, это Семен Антонов из ЦСКА, Никита Балашов из «Востока-65», Евгений Валиев из «Пармы», Андрей Воронцевич из ЦСКА, Андрей Зубков из «Зенита», Станислав Ильницкий из «Локомотива-Кубани», Сергей Карасев из «Химок», Никита Михайловский из «Автодора» и Владислав Трушкин из «Зенита».

Кроме того, приглашены четыре центровых. Это Джоэль Боломбой из ЦСКА, Артем Забелин из «Пармы», Владимир Ивлев из «Локомотива-Кубани» и Артем Клименко из УНИКСа.

Отметим, России предстоит провести матчи против Италии, Северной Македонии и Эстонии. Квалификация продлится до февраля 2021 года. В финальный турнир из группы B выйдут сборная Италии как одна из стран-хозяек и еще две команды.