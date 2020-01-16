Президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал, что его досрочно переизбрали на новый срок.

По словам Прядкина, это правда, что функционер был досрочно переизбран, это произошло в конце собрания. Президент РПЛ отметил, что у него заканчивается срок в апреле, за месяц до конца чемпионата, и клубы посчитали, что это неправильно.

«Поэтому клубы единогласно приняли решение меня переизбрать на пять лет. За это им большое спасибо», — сказал Прядкин, слова которого приводит Sport24.

Ранее сообщалось, что Сергей Прядкин посетил допрос в МВД. Глава РПЛ был вызван по поводу дела о матче «Чайка» — «Черноморец», который признан договорным. Однако не уточняется, в каком статусе Прядкин общался с правоохранительными органами.