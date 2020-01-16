На пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) завершилась мужская спринтерская гонка. Победу одержал представитель Франции Мартен Фуркад, не допустивший ни одного промаха на огневых рубежах.

На втором месте расположился его соотечественник Кантен Фийон Майе, на третьем — немец Бенедикт Долль. Оба биатлониста отработали стрельбу без ошибок.

Лучшим из россиян Александр Логинов, финишировавший 11-м. Спортсмен не допустил ни одной ошибки на рубежах, однако ходом по дистанции проиграл 44 секунды. Матвей Елисеев стала 17-м, отстреляв с одной ошибкой. Он уступил 51 секунду.

На 53-м месте финишировал Евгений Гараничев, пробежавший два штрафных круга. Эдуард Латыпов с одним промахом стал 55-м, Саид Халили — 68-м, Никита Поршнев сделал два промаха и финишировал 70-м.