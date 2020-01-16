Большинство представителей клубов российской премьер-лиги во время заседания общего собрания выступило за расширение чемпионата России с 16 до 18 команд.

Об этом заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.

«Большинство клубов поддержало идею расширения до 18 команд», – сказал Бабаев, слова которого приводит ТАСС.

Кроме того, по информации журналиста Сергея Егорова, против данной реформы проголосовали только московский «Спартак» и петербургский «Зенит».

Отметим, на этом же собрании президент РПЛ Сергея Прядкин был досрочно переизбран на новый пятилетний срок. По словам Прядкина, у него заканчивается срок в апреле, за месяц до конца чемпионата, и клубы посчитали, что это неправильно.