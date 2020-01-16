Российский боец UFC в легчайшем весе Петр Ян поделился мнением о возможном бое против Ти Джея Диллашоу.

По словам Яна, Диллашоу — интересный боец и большое имя в США. Россиянин думает, что в будущем его бой с Диллашоу возможен. Ян отметил, что его не смущает допинговое прошлое, потому что в бою оно не поможет.

«Ведь все дело в психологии. Можно чем угодно пичкаться, но если человек в себе не уверен, он пытается найти помощь на стороне», — сказал Ян, слова которого приводит «RT на русском».

Напомним, Петр Ян одержал победу нокаутом над 40-летним американцем Юрайей Фэйбером. Бой проходил в рамках мэйнкарда UFC 245. Турнир включал в себя сразу три титульных поединка: Аманда Нунис единогласным решением судей защитила пояс от Жермен де Рандами, Макс Холлоуэй также единогласным решением сложил полномочия и уступил Александру Волкановски, а Камару Усман смог защитить пояс, победив Колби Ковингтона техническим нокаутом.