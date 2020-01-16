Тренерский штаб петербургского СКА во главе с Алексеем Кудашовым огласил состав команды на матч против финского «Йокерита» в регулярном чемпионате КХЛ.
Место в воротах армейцев займет Магнус Хелльберг, запасным вратарем будет Алексей Мельничук.
Первое звено: Владимир Ткачев — Йори Лехтеря — Наиль Якупов, Антон Белов — Лукас Бенгтссон.
Второе звено: Максим Карпов —Йоонас Кемппайнен — Евгений Кетов, Василий Токранов — Игорь Ожиганов.
Третье звено: Андрей Кузьменко — Ярно Коскиранта — Василий Глотов, Динар Хафизуллин — Артем Зуб.
Четвертое звено: Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин — Илья Каблуков, Данила Галенюк.
Напомним, матч состоится сегодня, 16 января, и начнется в 19:30 по московскому времени.
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