Тренерский штаб петербургского СКА во главе с Алексеем Кудашовым огласил состав команды на матч против финского «Йокерита» в регулярном чемпионате КХЛ.

Место в воротах армейцев займет Магнус Хелльберг, запасным вратарем будет Алексей Мельничук.

Первое звено: Владимир Ткачев — Йори Лехтеря — Наиль Якупов, Антон Белов — Лукас Бенгтссон.

Второе звено: Максим Карпов —Йоонас Кемппайнен — Евгений Кетов, Василий Токранов — Игорь Ожиганов.

Третье звено: Андрей Кузьменко — Ярно Коскиранта — Василий Глотов, Динар Хафизуллин — Артем Зуб.

Четвертое звено: Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин — Илья Каблуков, Данила Галенюк.

Напомним, матч состоится сегодня, 16 января, и начнется в 19:30 по московскому времени.