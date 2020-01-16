Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын назвал состав команды на эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Норицын рассказал, что начнет гонку Евгения Павлова, второй этап будет бежать Ирина Старых, третий побежит Кристина Резцова, а завершать эстафету будет Екатерина Юрлова-Перхт.

Норицын добавил, что было принято решение дать эмоциональный тайм-аут Ларисе Куклиной и Светлане Мироновой. Тренер считает, что спортсменкам нужно собраться с мыслями.

«Чтобы это не затянулось, чтобы девочек не добить. Надо поставить голову на место», — добавил Норицын.

Отметим, эстафетная гонка в немецком Рупольдинге пройдет 17 января и начнется в 16:30 по московскому времени.