Бывший защитник московского «Локомотива» и казанского «Рубина» Виталий Денисов стал футболистом волгоградского «Ротора».

Об этом сообщает «Матч ТВ». По информации источника, контракт с 32-летним узбекистанским крайним защитником рассчитан до конца сезона, но может быть продлен в случае успешных выступлений.

Напомним, Виталий Денисов выступал в составе «Локомотива» с 2013 года, выиграв с командой золото чемпионата России и два Кубка страны. В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал в самарских «Крыльях Советов», в которых провел 17 матчей и сделал одну результативную передачу.

В нынешнем сезоне Денисов играл в казанском «Рубине» за который провел восемь матчей и не отличился результативными действиями.