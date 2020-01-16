В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» дома одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4:3.

В составе хозяев по шайбе забросили Линус Виделль с передачи Романа Старченко на 30-й минуте, Даррен Диц в большинстве с передачи Атте Охтамаа на 35-й минуте, Корбан Найт на 43-й минуте и Роман Старченко с передач Найта и Виделля на 46-й минуте.

У гостей дубль оформил Онджей Нестрашил, который отличился на 40-й минуте в большинстве с передач Эрика О’Делла и Денниса Расмуссена и на 49-й минуте с передач Виктора Антипина и Томаша Филиппи. Еще один гол забил Антипин с передач Романа Любимова и Филиппи на 57-й минуте встречи.

После 49 матчей команда Андрея Скабелки идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 65 очков. Подопечные Ильи Воробьева занимают восьмую строчку на Востоке с 53 баллами.