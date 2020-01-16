Российская теннисистка Анастасию Павлюченкова показала платье, в котором будет играть на Australian Open.

По словам россиянки, она не может дождаться старта Открытого чемпионата Австралии.

«Я имею в виду, посмотрите на это платье от Lacoste», — написала Павлюченкова в своем Instagram.

Ранее американская компания-экипировщик Nike на своем официальном сайте запустила в продажу платье, разработанное с российской теннисисткой Марией Шараповой. В платье от Nike Шарапова будет выступать на предстоящем Australian Open. Платье называется «Мария» и продается по цене 100 евро.

Отметим, Australian Open будет проходить в Мельбурне с 20 января по 2 февраля. Лучшим достижением Павлюченковой на турнире является выход в четвертьфинал, который она совершила дважды — в 2017 и 2019 годах.