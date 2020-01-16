В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги екатеринбургский «Автомобилист» дома одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 4:2.

В составе хозяев по шайбе забросили Денис Бодров с передач Павла Дацюка и Георгия Белоусова на 23-й минуте, Павел Дацюк с передачи Георгия Белоусова на 32-й минуте, Анатолий Голышев в меньшинстве на 55-й минуте и Артем Гареев в пустые ворота с передачи Павла Дацюка на последней минуте.

У гостей отличились Петр Хохряков на 46-й минуте и Никита Сошников в большинстве с передачи Филипа Ларсена на 50-й минуте встречи.

После 48 матчей команда Андрея Мартемьянова идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 61 очко. Подопечные Николая Цулыгина занимают восьмую строчку на Востоке с 52 баллами.