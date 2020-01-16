Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, что пробежал спринт в Рупольдинге на лыжах Александра Логинова.

По словам Латыпова, надо будет разбираться, что произошло. Россиянин отметил, что первый круг он пытался начать быстрее, а на втором круге держал темп, на третьем же Латыпов немного устал, а на концовку не хватило сил держать темп.

«На моих лыжах написано «Логинов»? Мы откатываем все лыжи и лучшие берем на гонку. Это его вторая пара, так как мои были чуть хуже», — сказал Латыпов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) завершилась мужская спринтерская гонка. Победу одержал представитель Франции Мартен Фуркад, не допустивший ни одного промаха на огневых рубежах.

Эдуард Латыпов с одним промахом стал 55-м.