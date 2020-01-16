Стало известно, когда экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис-младший проведет следующий поединок.

Как сообщает Boxingscene, мексиканский боксер вернется на ринг в мае или июне. По информации источника, в феврале Руис приступит к тренировкам.

Напомним, 7 декабря Энди Руис-младший единогласным решением судей проиграл матч-реванш бойцу Энтони Джошуа, уступив ему титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Бой прошел в Саудовской Аравии, боксеры выстояли все 12 раундов, после чего победитель был определен судейским решением — 118:110, 118:110, 119:109 в пользу Джошуа.

Таким образом, Энтони Джошуа вновь стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA, WBO, IBO, IBF. Летом 2019 года Энди Руис отобрал у него все чемпионские пояса, победив в бою нокаутом. То поражение стало для Джошуа первым в карьере.