Защитник второй команды петербургского «Зенита» Сергей Бугриев станет футболистом томской «Томи».

Об этом сообщает «Матч ТВ». По информации источника, перед «Зенитом-2» сняли задачу выхода в Футбольную национальную лигу.

Отметим, в нынешнем сезоне 21-летний футболист провел девять игр во втором составе сине-бело-голубых.

Ранее сообщалось, что полузащитник основной команды «Зенита» Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в мексиканском «Монтеррее». Мексиканский клуб рассчитывает, что уже к ближайшей пятнице все условия сделки будут согласованы.

Напомним, главный тренер «Зенита» Сергей Семак не взял Краневиттера на первый зимний тренировочный сбор в Катар. По словам тренера, футболист остался в России решать свои вопросы.