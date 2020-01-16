Боец UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон поделился ожиданиями от поединка между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.

По словам Ковингтона, он ставит на Серроне, так как Макгрегор заработал уже все деньги, которые мог.

«Давайте будем честными: Конор старика в баре со стула сбить не может. Как он собирается нокаутировать Ковбоя?» – сказал Ковингтон, слова которого приводит BJPenn.

Отметим, бой между Дональдом Серроне и Конором Макгрегором состоится 18 января на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Серроне провел 50 боев в смешанных единоборствах, 36 из них закончились победами американца, в 13 он потерпел поражения и один поединок не состоялся. Макгрегор провел 25 поединков, из которых выиграл 21, потерпев четыре поражения.