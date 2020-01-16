Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что будет комментировать мужское фигурное катание на чемпионате Европы.

По словам Туктамышевой, она поедет на чемпионат Европы, где будет комментировать мужское фигурное катание на «Первом канале».

«Сразу скажу: сорри, но женское одиночное точно без меня. Надеюсь понятно почему», — написала Туктамышева в Instagram.

Напомним, Туктамышева не смогла отобраться в состав российской команды на чемпионат Европы. Сборная формировалась по итогам чемпионата России, который состоялся в Красноярске в конце декабря минувшего года. В команду попали три воспитанницы Этери Тутберидзе — Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. Туктамышева заняла четвертое место и стала первой запасной.

Чемпионат Европы будет проходить в австрийском Граце в период с 22 по 26 января.