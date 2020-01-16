В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» на выезде одержал победу в овертайме над череповецкой «Северсталью» со счетом 2:1.

В составе красно-белых заброшенной шайбой отличился Робин Ганзл с передач Мартинс Карсумса и Каспарса Даугавиньша на 32-й минуте. У череповчан единственный гол забил Егор Яковлев с передач Ильи Хохлова и Сергея Монахова на 53-й минуте встречи.

Победный гол на 38-й секунде овертайма забил Каспарс Даугавиньш с передач Якова Рылова и Робина Ганзла.

После 49 матчей команда Олега Знарка идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 62 очка. Подопечные Андрея Разина занимают десятую строчку с 46 баллами, сыграв на одну встречу больше.