Французский биатлонист Мартен Фуркад дал совет своему коллеге Йоханнесу Бе, у которого недавно родился ребенок.

По словам Фуркада, единственный совет, который он хотел бы дать Йоханнесу Бе по поводу детей, — максимально насладиться первыми часами жизни новорожденного. Француз отметил, время летит настолько быстро, что не успеешь и глазом моргнуть, как ребенок покинет родительский дом. Фуркад считает, что самое важное для Бе сейчас — побыть с семьей.

«Я вспоминаю о тех днях, как о лучших в моей жизни, и мне хочется пожелать Йоханнесу в полной мере пережить этот особенный момент», — сказал Фуркад, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, норвежский биатлонист Йоханнес Бе и его жена Хедда стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Густав.

Отметим, Йоханнес Бо пропускает этапы Кубка мира в январе по причине рождения ребенка. По законам Норвегии отцы имеют право на 15 недель декретного отпуска.