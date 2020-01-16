В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нижнекамский «Нефтехимик» дома потерпел поражение в серии буллитов от челябинского «Трактора» со счетом 3:4.

В составе хозяев дубль оформил Йонас Энлунд. Финн отличился на 28-й минуте в большинстве с передач Дамира Шарипзянова и Марата Хайруллина и на 36-й минуте с передач Павла Падакина и Дамира Шарипзянова. Еще один гол забил Райан Мерфи в большинстве с передач Мэтта Уайта и Павла Порядина на 3-й минуте.

У гостей дублем отличился Томаш Гика, который забил на 49-й минуте с передач Лукаша Седлака и Ника Бэйлена и на 56-й минуте с передач Сергея Терещенко и Ника Бэйлена. Также шайбой отметился Александр Авцин с передач Артема Михеева и Вячеслава Основина на 58-й минуте встречи.

Победный буллит в серии забросил Кристиан Томас.