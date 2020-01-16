Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн поделился мнением об инициативе по расширению числу участников РПЛ.

По словам Цорна, в «Спартаке» считают, что лига пока не готова к расширению, и это касается некоторых действующих и потенциальных участников турнира в части соответствия инфраструктуры нормам регламента российской премьер-лиги.

Цорн отметил, что в памяти свежи примеры «Тосно» и «Амкара», а экономические предпосылки гендиректору «Спартака» тоже не кажутся очевидными.

«Нам кажется, что РПЛ еще не до конца реализовала свой потенциал в существующем формате из 16 клубов для того, чтобы двигаться в сторону расширения», – сказал Цорн, слова которого приводит пресс-служба «Спартака».

Отметим, большинство представителей клубов российской премьер-лиги во время заседания общего собрания выступило за расширение чемпионата России с 16 до 18 команд. Против данной реформы проголосовали только московский «Спартак» и петербургский «Зенит».

Ранее мнением об инициативе поделился гендиректор «Зенита» Александр Медведев.