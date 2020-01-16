В матче 20-го тура Евролиги подмосковные «Химки» одержали победу над мадридским «Реалом» со счетом 102:94 (25:21, 30:23, 25:25, 22:25).

Наибольшую результативность в матче продемонстрировал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 21 очко и отдавший 13 результативных передач. У «Реала» 20 очков набрал американский форвард Джордан Мики.

После 20 матчей команда Римаса Куртинайтиса идет на десятом месте в турнирной таблице Евролиги, одержав девять побед и потерпев 11 поражений. Подопечные Пабло Ласо занимают вторую позицию, выиграв 15 поединков и уступив в пяти встречах.

Следующий матч Евролиги химчане проведут 23 января дома против другого испанского клуба, «Басконии». Мадридцы одним днем позже примут турецкий «Анадолу Эфес».